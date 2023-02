Alpe del Viceré, sbaglia percorso e si perde nel bosco: ritrovato illeso

È stato ritrovato illeso l'uomo di 55 anni che ieri sera 7 febbraio 2023 era dato per disperso ella zona dell’Alpe del Viceré.

Mentre scendeva dal Monte Bolettone, giunto in prossimità della strada che dall’Alpe arriva al rifugio Capanna Mara ha sbagliato percorso e si è inoltrato nel bosco. Ha perso l’orientamento ed era in un’area molto impervia, allora ha chiesto aiuto.

La centrale ha attivato il soccorso alpino, stazione del triangolo lariano della XIX delegazione Cnsas e i vigili del fuoco. Le squadre si sono inoltrate nella zona in base alle coordinate geografiche fornite, un territorio quasi privo di sentieri e con punti molto ripidi. Dopo un’ora e mezza circa l’uomo è stato individuato e raggiunto. I soccorritori del Cnsas hanno effettuato la valutazione sanitaria e verificato che l’uomo era illeso. Lo hanno imbragato e accompagnato in sicurezza fino ai mezzi. L’intervento si è concluso in tarda serata.