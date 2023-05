Alluvioni e frane in Emilia-Romagna: i vigili del fuoco di Como partono in aiuto

Sono ore drammatiche in Emilia-Romagna. Le immagini dei disastri provocati dall'alluvione stanno facendo il giro di tutta Italia e i colleghi di BolognaToday, con accurati servizi, monitorano la situazione in tempo reale.

Esondato il Ravone, il Navile e il Savena. Il Sillaro ha rotto gli argini. Frane, allagamenti, strade inagibili, treni cancellati. Case crollate, ponti che cedono. Sale la conta delle persone evacuate (a migliaia in Emilia Romagna, circa centinaio nel bolognese stando ai dati della tarda serata di ieri). Ci sono anche delle prime vittime, in Romagna. E sotto la pioggia che cade ininterrotta da ieri, stamattina, 17 maggio, la situazione è in continua evoluzione. Per tutta la giornata di oggi in vigore l'allerta meteo rossa, per criticità dei corsi d'acqua e possibili smottamenti ed eventi franosi.

Anche in redazione a QuiComo ci sono arrivati filmati davvero impressionanti da via Emilia a Castel Bolognese dove le strade sono dei veri e proprio fiumi in piena.

I vigili del fuoco di Como in aiuto

Il comandante di Maio dei vigili del fuoco di Como ci ha confermato questa mattina che cominciano a inviare aiuti anche dal nostro capoluogo. Per il momento 4 vigili del comando di Como e 5 del comando di Varese sono in viaggio, in direzione Emilia. Non si conoscono ancora le zone dove andranno a operare ma ci terremo informati.