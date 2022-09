Si allena da solo nei boschi sopra Erba ma cade in un dirupo: salvo uomo di 48 anni

Intervento oggi, lunedì 12 settembre 2022, per la Stazione del Triangolo Lariano. Alle 14.30 la centrale ha attivato le squadre per un uomo di 48 anni. Era da solo e si stava allenando nei boschi sopra Erba; ha valicato il versante e si è portato nella valle a fianco, tra il Monte Puscio e il Monte Palanzone, tra Capanna Mara e l'Alpe Prina. A un certo punto però si è trovato in una zona molto impervia e quindi ha deciso di tornare indietro, ma mentre lo stava facendo è scivolato nel bosco impervio per diversi metri: nonostante traumi e contusioni, è riuscito comunque a chiamare i soccorsi. I tecnici della Stazione, tra cui un medico del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sono arrivati sul posto a piedi, hanno valutato e condizionato il ferito, lo hanno trattato per la parte sanitaria e poi hanno attrezzato una fune guida per trasportarlo in una zona poco distante, dove c'era una radura adatta per il recupero da parte dell’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato portato a bordo per mezzo del verricello e poi trasportato in ospedale al sant'Anna. L'intervento è terminato alle 18.30, dopo 4 ore, con il rientro dei tecnici.