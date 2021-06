Telefonata anonima: "C'è una bomba alla Motorizzazione di Como". Falso allarme

Via Mariano Tentorio, 21

Una telefonata anonima arrivata intorno alle 10.30 del 15 giugno 2021 da una cabina telefonica ha scatenato il panico alla Motorizzazione Civile di Como. La voce al telefono ha affermato che ci fosse una bomba nella struttura di via Tentorio. I carabinieri di Como hanno avviato le procedure del caso. La truttura è stata evacuata e sono stati fatti intervenire i militari del nucleo artificieri di Milano e i cani molecolari specializzati nel fiutare gli esplosivi. Le unità cinofile di Casatenovo hanno perlustrato in lungo e in largo la motorizzazione ma senza trovare tracce di esplosivi. Falso allarme, dunque. Dopo circa un'ora, intorno a mezzogiorno, la Motorizzazione è tornata agibile.