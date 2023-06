Como, via Brambilla dopo l'allagamento: fango ovunque

Nella notte via Brambilla (centro Como) si è allagata trasformandosi in un vero e proprio fiume di acqua e fango. I tombini, ostruiti proprio dai detriti fangosi scivolati lungo le strade e le rivette soprastanti, hanno causato l'allagamento. Al mattino seguente è apparso evidente il disastro causato dal maltempo. La via è ricoperta dal fango che ha anche invaso alcuni negozi e case causando danni. Residenti e negozianti si sono rimboccati le maniche per ripulire in autonomia l'area.