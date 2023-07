Maltempo, allagamenti e piante pericolanti: 20 interventi dei pompieri nella Bassa Comasca

Oltre una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella giornata del 21 luglio 2023 a causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Como. In particolare la zona più colpita e dove si sono registrati i maggiori danni è la Bassa Comasca. Interventi dei pompieri, ad esempio, sono stati eseguiti a Mozzate, Turate, Rovellasca e Rovello Porro, generalmente per taglio piante, allagamenti e verifiche parti pericolanti. Nella foto il sottopasso di via Guffanti a Mozzate rimasto allagato a seguito delle forti piogge della mattinata.