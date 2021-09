Allagamenti per il maltempo: una vettura sommersa a Lomazzo

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella mattinata del 18 settembre 2021 in diverse zone della Provincia di Como a causa di allagamenti che si sono verificati sia in edifici privati che su strade pubbliche. In particolare i pompieri sono intervenuti a Bregnano, Cadorago e a Lomazzo, dove in via Guggiavello un'auto è rimasta quasi completamente sommersa dall'acqua nel sottopasso della ferrovia. Il conducente è uscito da solo dalla vettura.