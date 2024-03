Sequestro di alcolici al confine: nel bagagliaio mille euro di whiskey

Nella tranquilla serata di venerdì 8 marzo, un'operazione di routine ha assunto toni meno ordinari per la Guardia di Finanza della Compagnia di Menaggio. Mentre svolgevano un servizio di controllo in zona di vigilanza doganale, un'area cruciale per la sorveglianza delle merci in entrata e uscita dal territorio nazionale, i militari si sono imbattuti in un caso che ha richiesto la loro attenzione e prontezza d'azione. Un viaggiatore italiano, residente in Svizzera, è stato fermato per un controllo durante il suo ingresso in Italia dalla dogana di Oria Valsolda.

L'attenzione dei finanzieri si è concentrata sul bagagliaio del suo veicolo, dove hanno scoperto una quantità significativa di prodotti alcolici. Il valore di questi beni ammontava a circa 1.000 franchi svizzeri, una cifra non indifferente per merce di questo tipo. La scoperta ha portato all'applicazione di misure severe da parte delle fiamme gialle. I prodotti alcolici sono stati sequestrati perché il quantitativo superava i limiti massimi consentiti dalla franchigia doganale.

Il seguito delle procedure prevede che la merce sequestrata sia trasferita all'Ufficio dell’Agenzia delle accise delle dogane e monopoli. Qui, verrà gestita la fase successiva che comprende l'emissione dell'atto di contestazione. Questo documento stabilirà le sanzioni applicabili al caso, dettagliando modalità, termini ed importi che il trasgressore sarà tenuto a pagare.