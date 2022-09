Il ragazzo di Albese è morto in moto sbattendo contro un palo: non aveva la patente

La tragedia questa notte a Albese con Cassano. Un ragazzo di 24 anni, di origine marocchina è morto in seguito a un incidente in moto. Ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un palo. Col passare delle ore emergono le prime informazioni sulla dinamica del terribile fatto. Il ragazzo, di origine marocchina, non aveva la patente che gli permetterva di guidare la Honda Hornet 600. La moto gli era stata data in prestito da un amico. Avrebbe quindi perso il controllo della Honda ed è andato a sbattere contro un palo. L’incidente è avvenuto a mezzanotte e mezza in via Vittorio Veneto vicino al centro di Albese con Cassano. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Erba in prognosi riservata. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Le sue condizioni sono state ritenute disperate sin dall'arrivo dei soccorritori sul posto e il giovane è morto poco dopo il rucovero al Fatebenefratelli. Indagano i carabinieri che hanno fatto i dovuti rilievi dopo l'incidente.