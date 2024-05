Nuovo Intervento di soccorso urgente ad Albese con Cassano, in via ai Monti, in prossimità dell'Agriturismo Cascina Mirandola, dove a causa delle forti piogge di questi giorni si è verificato il cedimento della sede stradale. Sul posto, unitamente ai Vigili del fuoco, si trova il sindaco per le valutazioni di competenza. La strada è temporaneamente chiusa al transito.