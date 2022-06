Parla la ex di Genovese: "Sesso a tre per compiacerlo: ero innamorata"

Si è difesa Sarah Borruso, la ex fidanzata comasca di Alberto Genovese imputata con lui per la presunta violenza sessuale di gruppo la cui vittima è una ragazza di 23 anni. L'episodio in cui è coinvolta la Borruso risale all'estate 2020 durante una vacanza a Ibiza. In aula la ex di Genovese ha spiegato che era molto innamorata di lui e che accettava rapporti a tre per compiacerlo, che si trovava in quelle situazioni perché lui iniziava il rapporto e poi la chiamava con un messaggio perché li raggiungesse.

Come da alcuni verbali riportati su Il Corriere della Sera la Borruso avrebbe anche specificato che non ha mai detto ad Alberto che quella cosa non le piaceva perché " lui aveva una personalità più forte. Io ero disposta ad assecondarlo perché ero innamorata ed avevo paura di perderlo. Spesso mi minacciava che avrebbe voluto ritornare con (...) la sua ragazza precedente, che lo assecondava di più. Ho dovuto mettere da parte la mia personalità e di questo mi dispiaccio"

Terrazza Sentimento

Alberto Genovese è accusato anche della violenza sessuale per la quale è stato arrestato, qualche mese più tardi, avvenuta nel suo attico in piazza di Santa Maria Beltrade a Milano. Per quanto riguarda questo episodio accaduto a Terrazza Sentimento a Milano, quando Genovese per oltre 20 ore ha consumato violenze su una 18enne, la Borruso non è coinvolta: quella sera non era neanche presente alla festa.

La vittima era una 18enne e la polizia ha potuto visionare i filmati di sorveglianza della stanza da letto in cui si è consumata la violenza, per venti ore. L'ex imprenditore, anch'egli sentito in aula lunedì, ha affermato di essersi reso conto che la 18enne non era d'accordo col sesso estremo soltanto dopo aver visionato i filmati agli atti dell'inchiesta.

Quella notte invece, stando a ciò che ha detto, era convinto che la 18enne fosse una sex worker, disposta a fare sesso per soldi, e quindi consenziente.