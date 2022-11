Un albero di 15 metri nel lago davanti a Bellagio: intervengono i vigili del fuoco

Rischiava di essere un pericolo per i natanti: un maxi lbero galleggiava nel Lago di Como davanti poco distante dal lido di Bellagio. I vigili del fuoco sono intervenuti con una loro imbarcazione intorno alle ore 16.20 del 4 novembre 2022 per recuperare la pianta che misurava circa 15 metri di lunghezza. La pianta, caduta in acqua da un terreno non molto distante, era pressoché integra, con tanto di radici annesse.