Como, albero cade e colpisce una casa

Poteva avere conseguenza ben peggiori la caduta di un albero in via dei Villini a Como, nel quartiere di Monte Olimpino. Nel pomeriggio del 16 gennaio 2023 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere una grossa pianta che è caduta sulla strada ma che in parte si è abbattuta anche contro il tetto di un'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di taglio e rimozione della pianta sono durate alcune ore. Sul posto due squadre dei pompieri di Como ed Erba.