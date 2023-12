Albero caduto sulla A9: colpito un tir

Un albero è caduto sulla carreggiata della A9 a Monte Olimpino nel primo pomeriggio di sabato 2 dicembre 2023. Le conseguenze sarebbero potute essere gravi, ma a venir colpito è stato un tir che non ha subito grossi danni. Soprattutto, nessuno si è fatto male. Infatti, le uniche conseguenze sono state per la viabilità autostradale che ha accusato disagi. L'albero è caduto in un tratto di autostrada tra le gallerie di Monte Olimpino.