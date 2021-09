Albavilla, incidente in via Prealpi: gravissimo motociclista

Oggi 10 settembre intorno alle 19.45 in via Prealpi ad Albavilla c'è stato un grave incidente che ha visto scontrarsi una motocicletta e un'auto. Le condizioni del motociclista 39enne sono parse subito molto serie infatti oltre all'ambulanza e all'automedica sul posto è arrivato anche l'elisoccorso in codice rosso che ha portato l'uomo al San Raffaele di Milano con ferite molto serie. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Erba che hanno messo in sicurezza la moto.