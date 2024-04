Albate, marijuana e contanti in casa: denunciato 35enne

Una pattuglia dei baschi verdi della guardia di finanza di Como durante un servizio per il contollo del territorio ha fermato un uomo, tovato in possesso di marijuana. Hanno voluto perquisire anche la sua abitazione a Albate e qui hanno trovato e sequestrato 106,6 grammi di marijuana e 600 euro in contanti, probabile provente dell'attività di spaccio. L'uomo, un 35enne italiano, è stato denunciato a piede libero.