Albate, va a fuoco la boscaglia: intervenuti urgentemente i vigili del fuoco

Sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell'incendio

Si stavano propagando molto velocemente le fiamme nella boscaglia di Albate, all'altezza di via Valbasca. Stamattina, 23 aprile, sono quindi intervenuti con urgenza i vigili del fuoco di Como che hanno spento l'incendio che sembra essere partito da una catasta di legna. Sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica dei fatti.