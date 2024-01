L'albanese dell'Alto Lago che filmava i disabili mentre li insultava e picchiava

Aveva preso di mira le proprie vittime, spesso portatori di gravi disabilità, con pedinamenti per le vie del paese, insulti, minacce e percosse, filmando il tutto con il proprio smartphone in modo da procurare nelle persone offese un grave stato d’ansia e umiliazione. Il giovane albanese di 24 anni, residente in un Comune dell'Alto Lago, è stato condannato per atti persecutori, lesioni e violenza privata ed è stato rimpatriato dalla polizia della questura di Como.

Il giovane agiva anche con dei coetanei e talvolta con il volto coperto da un passamontagna. In considerazione dei gravi reati commessi gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno ed è stato raggiunto dal provvedimento di espulsione del prefetto di Como. La polizia della questura lo ha scortato fino a Tirana.