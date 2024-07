Ai domiciliari i carabinieri lo trovano con il cellulare e oltre 5 grammi di hashish

Prosegue la "campagna estiva di controlli rafforzati del territorio" dei carabinieri di Cantù in cui vengono impiegate anche le Squadre della C.I.O. (Compagnia di Intervento Operativo) e nelle aree boschive gli squadroni carabinieri Cacciatori.

Queste attività di controllo hanno portato i militari di Cermenate a denunciare in stato di libertà per furto aggravato in concorso un 39enne pregiudicato. Il 39enne si sarebbe reso responsabile con altri due complici (in corso di identificazione) di due furti ai danni di attività commerciali nel comune di Bregnano. Per identificarli hanno anche esaminato capillarmente le immagini dei sistemi di videosorveglianza e fatto dei rilievi tecnici.

Ai domiciliari con cellulare e droga

A Cantù invece i carabinieri hanno segnalato all'autorità giudiziaria un 18enne pregiudicato che doveva essere ai domiciliari. Quando i militari si sono presentati a casa sua per un controllo lo hanno trovato con un cellulare perfettamente funzionante (cosa vietata perché non potrebbe comunicare con terze persone) e anche 5,4 grammi di hashish.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con la medesima intensità con personale in divisa e in borghese.