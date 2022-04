Como, avvocato aggredito nel suo studio: momenti di paura in via Mentana

Un avvocato è stato aggredito nel suo studio di via Mentana a Como nella mattina del 22 aprile 2022. Al momento non sono stati resi noti dettagli ufficialmente dalle forze dell'ordine, ma da quanto appreso da alcune persone che erano presenti all'esterno della palazzina, sembra ch eun ragazzo sia entrato nello studio legale e abbia aggredito uno degli avvocati, forse eproprio il titolare. Pare che il giovane non avesse mai mostrato in passato cattive intenzioni. Tutti coloro che erano all'interno dello studio sono usciti fuggendo e all'interno sarebbe rimasto solo l'aggressore. I carabinieri di Como hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per rompere una finestra e dare modo ai militari di fermare e portare via il giovane. Nella foto si vede il momento in cui l'aggressore viene fatto salire sull'auto dei carabinieri.