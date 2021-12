Spintona una ragazzina, intervengono gli amici: scoppia la rissa in piazza Vittoria a Como

Una piccola rissa è esplosa in piazza Vittoria a Como intorno alle ore 13.30 del 30 novembre 2021. Una ragazza di 15 anni che aspettava il bus per tornare a casa è stata violentemente spintonata di proposito da un ragazzo di 29 anni. La scena si è svolta sotto gli occhi degli amici della ragazzina che sono intervenuti in sua difesa. E' nata una lite tra loro e l'aggressore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como che hanno riportato la calma. La 15enne e il 29enne sono stati, invece, soccorsi da due ambulanze della Croce Rossa di San Fermo della battaglia e di Lipomo per essere medicati. Nessuno ha riportato gravi ferite.

L'aggressore è risultato essere già noto alle forze dell'ordine poiché affetto da probelmatiche di tipo psicologiche.