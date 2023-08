Dà in escandescenze al pronto soccorso del Sant'Anna: ferita una guardia e un poliziotto fuori servizio

Un altro episodio violento al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Nella tarda mattinata dell'8 agosto un cittadino straniero di nazionalità tedesca ha dato in escandenscenze. Per cercare di ricondurlo a più miti consigli sono intervenuti una guardia di vigilanza dell'ospedale e un poliziotto della questura di Como fuori servizio. Entrambi sono stati feriti dall'uomo che ha avuto atteggiamenti a dir poco aggressivi e violenti. In particolare il vigilante ha riportato una brutta ferita alla mano. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra volanti della questura e gli agenti in servizio presso il presidio di polizia dell'ospedale. L'uomo è risultato avere problemi psichiatrici ed è stato ricoverato.