Aggressione al pronto soccorso del Sant'Anna: feriti 2 agenti della vigilanza

Un'altra aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Nella serata del 10 febbraio 2023 un uomo si è presentato al pronto soccorso e avrebbe iniziato a spogliarsi davanti alle altre persone importunandole. Due guardie della vigilanza dell'ospedale sono intervenute per allontanare il paziente e accompagnarlo in un'altra sala visite nell'attesa che un medico lo visitasse. E' allora che l'uomo ha dato in escandescenze arrivando prima a insultare gli agenti poi ad aggredirli fisicamente. I due addetti alla sicurezza hanno rimediato contusioni per una prognosi di 5 giorni. Poco dopo è giunta la polizia di Stato e l'uomo è stato bloccato.

Si tratta dell'ennesimo episodio violento avvenuto all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. "Vogliamo ancora una volta esprimere la nostra solidarietà ai colleghi vittime dell'ennesima aggressione in pronto soccorso - ha commentato il segretario generale Uil Funzione pubblica del Lario e Brianza, Massimo Coppia -. Abbiamo già da tempo chiesto l'attivazione del tavolo della sicurezza interna alla direzione generale. Crediamo sia arrivato il momento che la Asst Lariana si costituisca parte civile contro questi esecrabili gesti, ai danni dei nostri Lavoratori".