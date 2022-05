Un'altra aggressione al pronto soccorso: botte all'autista di un'ambulanza a Cantù

Ancora un'aggressione ai danni degli operatori del 118. Questa volta a farne le spese è stato l'autista di un'ambulanza. Era passata da poco mezzanotte quando i volontari della Croce Rossa appena arrivati al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù stavano facendo scendere dall'ambulanza la barella con un paziente. Mentre stavano entrando al pronto soccorso hanno sentito urla e rumori prvenienti dall'abitacolo dell'ambulanza. Dentro c'era un uomo, italiano, sulla trentina che ha iniziato a inveire contro gli operatori del 118. Se l'è presa in particolar modo con l'autista dell'ambulanza arrivando a sferrargli calci. Dopo pochi minuti sono intervenuti i carabinieri di Cantù che hanno bloccato l'aggressore e portato in caserma. L'uomo è stato denunciato mentre l'autista è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi per le contusioni riportate.

L'apisodio, che risale alla notte tra il 28 e il 29 magio 2022, è solo l'ultimo di una lunga serie ai danni degli uomini e delle donne che lavorano, quasi sempre come volontari, per il 118. In particolar modo sono proprio i pronto soccorso degli ospedali i luoghi dove sono più frequenti le aggressioni da parte di persone, spesso in stato di ebbrezza o sotto uso di sostanze stupefacenti, che danno in escandescenze e diventano pericolose. Da tempo viene richiesta un'intensificazione dei presidi di polizia e dei controlli nei pronto soccorso soprattutto negli orari notturni.