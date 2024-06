Insanguinato, chiede aiuto: aggredito all'interno dell'ex cinema Politeama

Polizia, 118 e vigili del fuoco sono accorsi intorno alle ore 15 all'ex cinema teatro Politeama, in piazza Cacciatori delle Alpi a Como. Una persona gridava aiuto aggirandosi sporca di sangue al primo piano dello stabile abbandonato. Qualche residente della zona ha lanciato l'allarme. Le forze dell'ordine e i soccorritori della Croce Azzurra di Como sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco che hanno provveduto ad aprire il varco per l'ingresso nella struttura. Per ora non si conoscono ancora i dettagli di quanto accaduto. Articolo in aggiornamento.