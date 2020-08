Ubriaco aggredisce e ferisce la guardia del Carrefour a lago: arrestato

Lavorare come guardia addetta alla sicurezza del Carrefour a lago, in via Recchi a Como, è diventato da tempo molto pericoloso. Le aggressioni avvenute appena fuori dal supermercato nelle ore notturne (ma anche di giorno) non si contano. L'ennesimo episodio violento è avvenuto poco dopo mezzanotte, tra il 29 e il 30 agosto 2020. Un cliente di nazionalità gambiana mentre usciva dal punto vendita ha cominciato ad avere atteggiamenti a dir poco molesti nei confronti di una cassiera e di altri clienti. L'uomo era in evidente stato di ebbrezza. L'addetto alla vigilanza ha svolto il suo lavoro: ha invitato l'uomo ad allontanaersi, ma per tutta risposta il gambiano ha alzato i toni ed è diventato aggressivo passando dalle parole ai fatti. L'extracomunitario ha aggredito la guardia e l'ha ferita in modo piuttosto serio. Secondo le prime informazioni della Questura avrebbe ferito la guardi con un'arma da taglio. La guardia è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna mentre l'uomo è stato arrestato poco dopo dagli agenti delle volanti della polizia, intervenuti non appena giunta la richiesta di soccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.