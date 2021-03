Centro storico, aggredita la guardia del Carrefour: fermati una donna e un uomo

Grande trammbusto in centro storico poco dopo le 17 del 14 marzo 2021 in via Boldoni. Polizia della Questura, carabinieri e polizia locale sono accorsi in forze per la segnalazione di una lite in corso sotto i portici della Coin, davanti all'ingresso del supermercato Carrefour. Dalle prime informazioni apprese sul posto sembra che un uomo e una donna di circa trrent'anni abbiano aggredito la guardia del Carrefour.

Infatti, i due, sarebbero stati notati mentre rubavano alcuni prodotti. La guardia li avrebbe raggiunti fuori dal supermercato e li avrebbe invitati a fermarsi. Ne sarebbe derivata un'accesa lite. L'uomo e la donna si sarebbero scagliati contro la guardia colpendola ripetutamente con pugni e la guardia si sarebbe difesa rispondendo ai colpi.

Sul posto sono giunte numerose pattuglie della polizia e dei carabinieri. I poliziotti, dopo avere ricostruito l'accaduto, hanno fermato l'uomo e la donna e li hanno condotti in Questura dove con ogni probabilità saranno denunciati.

