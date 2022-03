Como, aggredito autista di autobus: mandibola fratturata

Nuova agressione ai danni di un autista degli autobus di Asf Aulinee. L'episodio violento si è verificato su un mezzo di una linea urbana intorno nel tardo pomeriggio del 4 marzo 2022. I dettagli dell'aggressione non sono stati ancora resi noti, ma ldell'episodio sono già stati messi a conoscenza i sindacati dei trasporti. A quanto si è appreso da prime sommarie informazioni il conducente sarebbe stato aggredito fisicamente e avrebbe rimediato la frattura della mandibola.

Si tratta del quinto episodio dall'inizio dell'anno. Per capire la gravità della situazione che si sta registrando a bordo dei mezzi pubblici di Asf Autolinee ai danni degli autisti, basta dire che la media negli ultimi dieci anni era di circa cinque aggressioni nell'intero arco di un anno. A oggi siamo a ben cinque episodi in soli due mesi.