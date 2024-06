Denunciato l'uomo che ha aggredito un 20enne fuori da una nota discoteca comasca

L'aggressione lo scorso 21 aprile presso la famosa discoteca Albert di Fino Mornasco. Un ragazzo di 20 anni di Vertemate (Como) è stato assalito violentemente (sembrerebbe per futili motivi) riportando lesioni guaribili in 20 giorni. Dopo l'indagine e i dovuti accertamenti, i carabinieri di Cermenate hanno individuato il colpevole: si tratterebbe di un 28enne italiano di Senago (Milano). L'uomo è stato quindi denunciato alla procura di Como. Non sono ancora stati resi noti i motivi e le dinamiche dell'aggressione.