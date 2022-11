Affiora un cadavere dalle acque del lago di Como: tragedia a Mandello

Sono ancora pochissime le informazioni ma da quanto appreso il corpo di un uomo di 93 anni è riaffiorato dalle acque del lago ed è stato ritrovato nello specchio antistante Piazza Italia, in zona Imbarcadero a Mandello.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di lunedì 7 novembre: sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'automedica, ma il personale non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. Dalle prime informazioni raccolte e come riportato dai colleghi di LeccoToday, pare che la vittima fosse residente in paese. Toccherà alle forze dell'ordine fare luce sulla vicenda. Non è esclusso possa essersi trattato di un gesto estremo.