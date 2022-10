Addio a Marcello Dubini, giornalista di lungo corso al Corriere di Como

Dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia, Marcello Dubini non ce l'ha fatta. Si è spento oggi in ospedale. Decano al Corriere di Como, dove era stato caporedattore, chi scrive lo ricorda in redazione come un grande collega, un uomo attento e sempre disponibile. 57 anni, Marcello Dubini è stato un esempio e un prezioso collega per tutti i suoi anni al quotidiano di via Sant'Abbondio, poi chiuso nel 2021. Alla sua famiglia le condoglianze di tutta la redazione di QuiComo.