L'ultimo saluto a Luca Casali, morto dopo la caduta dalla moto: in campo un minuto di silenzio

Luca Casali ha perso la vita a causa di un tragico incidente lo scorso venerdì sera 19 aprile quando, intorno alle 22.45 in via Canturina, il motociclista di 57 anni avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Alla base della caduta, che non ha coinvolto nessun altro veicolo, un possibile malore. Luca, per gli amici Nani, era nato e cresciuto a Como dove era stato anche uno dei fondatori e ex presidente della squadra dilettantistica la Vasca Fbc che ieri, in suo onore, al campo Gigi Meroni è scesa in campo con il lutto al braccio. È stato osservato un minuto di silenzio, seguito da un lungo applauso. Anche sui social è stato reso omaggio al 57enne di Albate. Da qualche anno viveva nelle Marche ma tornava spesso nella sua Como: in questi giorni si trovava in città proprio per festeggiare il compleanno della mamma che la scorsa settimana compiva 80 anni.