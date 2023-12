Soccorrere le persone in pericolo in ambienti ostili: il duro addestramento dei vigili del fuoco di Como

Si è concluso oggi a Ponte Lambro un periodo di addestramento di tre giorni per le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando Vigili del Fuoco di Como in ambiente ostile. Hanno partecipato oltre 30 operatori SAF affiancati dai colleghi SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale) e SA (Soccorso Acquatico). Durante l'addestramento, sono state impiegate attrezzature alpinistiche di nuova dotazione al comando dei vigili del fuoco di Como. L'obiettivo è migliorare l'efficienza e l'efficacia delle risposte agli interventi di soccorso in ambienti ostili, sia urbani che impervi. Gli operatori coinvolti fanno parte del contingente permanente dei vigili del fuoco di Como, operativi 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, con turni di servizio continuativi.