Accoltellamento in discoteca, il Roncaccio chiuso per 30 giorni

Troppi episodi di violenza. Per questo i carabinieri di Faloppio hanno richiesto al questore la sospensione della licenza della discoteca Roncaccio a Bizzarone.

Il noto e storico locale richiama, ogni fine settimana, centinaia di giovani provenienti da tutta la provincia e anche dalla vicina Svizzera.

In più occasioni si sono verificate violente liti tra gli avventori, che hanno coinvolto anche il personale della sicurezza per cui è stato necessario chiamare i soccorsi del 118.

L'accoltellamento

L'ultimo episodio risale alla notte del 10 settembre quando nel parcheggio del locale due addetti alla sicurezza sono stati feriti a colpi di coltello.

Il primo ha riportato lesioni alla mano nel tentativo di disarmare il ragazzo che teneva l'arma, il secondo, ferito all’addome, è stato ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a intervento chirurgico.

Il questore di Como dopo le dovute verifiche ha disposto la chiusura del locale per 30 giorni.

Una durata così lunga del provvedimento si è resa necessaria a causa dei gravi fatti avvenuti nella discoteca, nella convinzione che solo una chiusura prolungata possa raggiungere quell'effetto dissuasivo per ripristinare l'ordine e la sicurezza pubblica e porre i gestori del locale in condizione di introdurre nuove misure organizzative per la conduzione dell’attività volte a mitigare entro limiti fisiologici le criticità evidenziate.