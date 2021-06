Como, lite in un bar finisce con una coltellata: un ragazzo all'ospedale

Una lite tra giovani è culminata con il ferimento di un ragazzo di 21 anni accoltellato a una spalla. E' accaduto tutto intorno alle 20 del 14 giugno 2021. Secondo una prima ricostruzione i titolari del bar Manara Caffè di via Largo Giacomo Leopardi (zona stazione Como Lago) due fratelli italiani di origine libanese - si sarebbero recati al bar Pappafico dove hanno incontrato dei ragazzi turchi che erano in compagnia anche di qualche amico italiano. Per motivi ancora da chiarire sarebbe nato un alterco tra i due fratelli e il gruppo di amici turchi, ma senza che il diverbio sfociasse in gesti violenti.

Alcuni della compagnia di turchi sarebbe successivamente andato presso il Manara Caffè per avere chiarimenti. Qui la lite è esplosa nuovamente ed è culminata nel ferimento di un 21enne turco - colpito a una spalla da un'ampia ma poco profonda coltellata - e di suo cugino che ha rimediato una contusione alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Como. Si stanno vagliando i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.