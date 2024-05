La compagna lo vuole lasciare, lui afferra un coltello da cucina, la colpisce più volte e scappa

Lei voleva mettere fine alla loro relazione e durante una delle ennesime discussioni, dove chiedeva all'uomo, un 66enne italiano, di lasciare l'appartamento (dove vive anche il nipote minorenne di lei), lui avrebbe preso un coltello dalla cucina con una lama di 20 centimetri per scagliarsi contro la 55enne peruviana. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sarebbero almeno sei i fendenti inferti al torace e fuggendo avrebbe anche rubato una borsa con circa 500 euro in contanti. La tragedia nella notte tra domenica e lunedì a Mariano Comense. La donna è ricoverata all'ospedale sant'Anna, dove è stata operata, in gravissime condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono state le urla strazianti della donna a svegliare il nipote che è riuscito a chiamare aiuto. Nel frattempo l'uomo, con borsa, soldi e altri oggetti, è riuscito a scappare cercando prima di dare fuoco al garage. Intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri di Mariano Comense che hanno avviato le indagini insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cantù e sono alla ricerca dell'uomo.