Stavano accendendo il barbecue per una bella grigliata domenicale quando la bombola di GPL, proprio in fase di accensione, è scoppiata. È successo oggi 19 febbraio a Gravedona ed Uniti, in località Piumona intorno alle 11 del mattino. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo. Due le persone ferite ma non gravemente. Una di loro è stata portata all'ospedale.