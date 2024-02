Sostanze inquinanti nella roggia che va al lago di Alserio

È stato segnalato uno sversamento di sostanze chimiche non identificate lungo un tratto di strada e nei pressi di alcuni box ad Alserio, in via Carcano, tra le 9 e mezzogiorno.

Questo sversamento ha coinvolto una roggia che parte dal Comune di Orsenigo e scende a valle portando l'acqua al lago di Alserio. Le autorità locali, inclusi i vigili del fuoco con personale specializzato e l'ARPA, sono intervenute per effettuare rilievi e mettere in sicurezza l'area. Il sindaco di Alserio e la ditta responsabile della gestione delle condotte d'acqua sono intervenuri per coordinare ulteriori azioni, tra cui campionature. Fortunatamente, dalle prime valutazioni, sembra che la sostanza non sia pericolosa né per l'uomo né per l'ambiente.