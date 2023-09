È rimasto schiacciato dalla sua auto ed è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale sanitario che lo hanno estratto e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. È accaduto intorno alle 12.30 del 19 settembre a Como, in un garage di via Fratelli Bronzetti. L'uomo sebbene sia rimasto ferito in modo serio non sarebbe in pericolo di vita.