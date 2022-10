L'asino impazzito che corre in mezzo alla strada e non solo: una strana mattinata a Portichetto

Una serie di eventi imprevedibili e "folli" a Portichetto questa mattina 20 ottobre, vicino alla stazione. Tutto comincia intorno alle 8.30 circa quando è stato avvistato un asino che correva all’impazzata per le strade, libero e selvaggio. Spaventato dal traffico del mattino il povero animale girava senza una direzione qua e là. Questo ha rallentato ancora di più la circolazione (già piuttosto intensa in quelle ore) perché spesso le auto si sono dovute fermare per evitare di investire il povero ciucio che, a onor di vero, un paio di volte è stato (delicatamente) toccato dentro. Come non bastasse due macchine sono rimaste incastrate sotto le sbarre del passaggio a livello. Pochi minuti dopo il passaggio dell'asino, hanno attraversato mentre le sbarre si abbassavano rimanendo incastrate. Non si sa se questo evento sia correlato alla fuga dell'asino, ma tutto è avvenuto in pochi metri e a distanza di una manciata di minuti. Forse le persone alla guida delle auto non avevano calcolato gli ulteiori disagi creati dalla fuga dell'asino e la coda che si era generata. Fatto sta che le sbarre sono state alzate da alcuni passanti e le auto hanno ripreso la loro corsa senza danni ne feriti. Aspettiamo informazioni sul povero asino in fuga.