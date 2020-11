Blitz antidroga: bloccata catena di spaccio che da Colico invadeva Porlezza e il territorio del "centro lago"

Alle prime luci dell’alba di oggi, 23 novembre, nelle Province di Como e Lecco, i Carabinieri della Compagnia di Menaggio hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal tribunale lariano, nell’ambito dell’operazione denominata “Naggio”, nei confronti di S. M., classe 68, e M. G., classe 67.

L’operazione, volta a disarticolare lo spaccio delle sostanze stupefacenti nel territorio del “centro lago” ed in particolare nei paesi di Porlezza e Grandola ed Uniti, è il frutto di un’attività di indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Maria

Vittoria Isella e condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Menaggio, che ha avuto inizio nel mese di dicembre 2019.

Nel corso dell’investigazione, prima dell’epilogo odierno, erano stati già assicurate alla giustizia 7 persone -una delle quali già tratta in arresto- per reati legati allo spaccio di stupefacenti e sequestrati quantitativi di droghe di vario tipo.

L’indagine lunga e complessa, sia per l’estensione temporale che per attività compiute, fondata prevalentemente su tecniche di polizia cd “tradizionali”, ha necessitato anche del supporto di una consistente attività tecnico – captativa, decretata dall’Autorità Giudiziaria inquirente ed ha consentito di acclarare il canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente che, dall’area del lecchese, trovava sbocco in un fornitore italiano, censurato, di Colico, ma domiciliato a Porlezza, già tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio, il 28 febbraio.

Durante le stesse operazioni investigative è emersa la responsabilità di un arrestato in un episodio di tentata estorsione nei confronti di due suoi clienti, non in possesso del denaro per pagarsi i debiti accumulati per la droga acquistata.

L’articolato dispositivo schierato all’alba di questa mattina dall’arma, composto da oltre 20 militari, si è avvalso del prezioso ausilio di due unità cinofile del Nucleo 2 dei Carabinieri di Casatenovo, specializzate nella ricerca di ogni tipologia di stupefacente

e della collaborazione della Compagnia Carabinieri di Lecco.