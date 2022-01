Ponna, fanno manovra e l'auto si ribalta nel burrone

Oggi 30 gennaio intorno alle 16 una macchina nel tentativo di fare manovra a Ponna (località Boffalora) in via Monti, si è ribaltata ed è cadtuta in un burrone. Sono prontamente intevenuti sul posto i vigili del Fuoco del distaccamento di Valle Intelvi per aiutare le due persone che si trovavano nell'auto (una donna di 53 anni e un uomo di 72) a uscire dal veicolo. I due una volta estratti dalla macchina sono stati affidati alle cure del 118 ma nonostante lo spavento sono risultati praticamente illesi.