Maxi operazione lungo le frontiere del Nord Italia: un denunciato anche a Como

Questa mattina la polizia di Stato ha concluso con successo una vasta operazione che ha coinvolto diverse province italiane, tra cui Aosta, Bolzano, Como, Cuneo, Imperia, Gorizia, Torino, Trieste e Udine. Dal 22 febbraio scorso, lo SCO (Servizio Centrale Operativo) e le Squadre Mobili delle suddette province, supportate dalle SISCO (Squadre Investigative dei Commissariati) competenti, hanno condotto mirate attività info-investigative nelle aree di retro-valico, notoriamente frequentate da soggetti italiani e stranieri dediti a reati di criminalità diffusa lungo le direttrici frontaliere terrestri utilizzate dai migranti irregolari.

In provincia di Aosta, l'operazione si è concentrata nelle zone di frontiera, come presso il Traforo del Monte Bianco, e nei luoghi di residenza di gruppi di stranieri, come le stazioni ferroviarie e le autostazioni. Anche in provincia di Bolzano sono stati svolti diversi posti di controllo presso la barriera autostradale di Vipiteno e la stazione di Brennero, nonché nei luoghi abitualmente frequentati da extracomunitari irregolari.

A Como, i controlli sono stati effettuati sia lungo le direttrici utilizzate dai migranti in uscita dal territorio nazionale verso il confine svizzero, sia nelle zone di flusso di clandestini in uscita verso il territorio elvetico. Anche in provincia di Cuneo, l'operazione si è concentrata nelle strutture alloggiative della zona di Alba, che ospitano irregolarmente soggetti extracomunitari.

Nelle province di Imperia e Gorizia, i servizi si sono concentrati principalmente a Ventimiglia e nei pressi della linea confinaria, rispettivamente. In provincia di Torino, sono stati svolti servizi mirati nelle aree delle stazioni ferroviarie e dei valichi di frontiera, oltre a controlli presso Internet Point e Market gestiti da stranieri.

In provincia di Trieste, le attività hanno interessato le frontiere terrestri e marittime, nonché le principali arterie che conducono a Trieste, inclusa un'ex magazzino abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria, noto luogo di aggregazione di stranieri irregolari.

Le operazioni hanno portato a numerosi risultati significativi, tra cui l'arresto di 44 persone per vari reati, tra cui traffico di stupefacenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e la denuncia di altre 151 persone per reati vari. Oltre 12.000 individui sono stati identificati durante i controlli e sono state sequestrate oltre 2000 dosi di hashish e cocaina. Inoltre, sono state elevate circa 100 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e illeciti in attività commerciali.

L'operazione ha colpito diversi gruppi criminali locali attivi nella gestione di piazze di spaccio frequentate da stranieri irregolari, dimostrando l'impegno delle autorità italiane nel contrastare l'immigrazione clandestina e il crimine organizzato su tutto il territorio nazionale.