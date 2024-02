La mano intrappolata nella pressa: operaio soccorso a Novedrate

Un operaio di una ditta di Novedrate è rimasto ferito in modo molto serio a una mano. L'uomo, 58 anni, stava lavorando presso un'azienda situata in via Delle Betulle a una pressa che serve per incollare assi di legno. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e un'automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure all'operaio e l'hanno poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per disincastrare l'uomo rimasto con la mano intrappolata nella pressa. Trattandosi di infortunio sul lavoro indagano i carabinieri e i funzionarodi Ats Insubria per capire le cause e se erano state adottate tutte le necessarie e obbligatorie misure di sicurezza.