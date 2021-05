Intervento urgente dei vigili del fuoco oggi 31 maggio alle ore 12.17 a Lomazzo in via Del Seprio. Due bimbi, di soli 1 anno e 2 anni, sono rimasti bloccati dentro l'auto. Ancora non sono note le dinamiche dei fatti ma i due piccoli stanno bene e anche se si era recata sul posto un'ambulanza per accertarsi della loro condizione di salure, non è stato necessario ricoverarli.