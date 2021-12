Accoltellato ragazzo di 18 anni di Turate per una lite: ricoverato a Saronno

Un ragazzo di Turate di soli 18 anni è stato accoltellato nella serata di ieri 3 dicembre a Gerenzano in provincia di Varese ma confinante proprio con Turate. Erano circa le 21.30.

Le coltellate hanno raggiunto soprattutto il braccio del giovane che non sarebbe in pericolo di vita ma che ha comunque perso moltissimo sangue. I soccorsi sono giunti velocemente e lo hanno portato all'ospedale di Saronno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno che hanno individuato e denunciato l'accoltellatore per lesioni aggravate.

Come ci è stato riferito dalle autorità competenti sembra che alla base del violento gesto ci siano futili motivi: i militari stanno ricostruendo le esatte dinamiche dei fatti.

L'aggressione sarebbe avvenuta nella zona della stazione da cui poi il 18enne di Turate è riuscito a muoversi spostandosi verso la Varesina dove è stato infine soccorso. In aggiornamento.