Donna infortunata sul Cornizzolo: calata dal sentiero con corde e barella

Due interventi nella tarda serata di ieri, domenica 1 maggio 2022, nel Lecchese e nel Comasco, per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. La prima richiesta di soccorso è arrivata dalla centrale poco prima delle 20.00 per una escursionista di cinquant’anni con un problema a una caviglia, mentre stava scendendo dal sentiero che dal Monte Cornizzolo va verso Gajum, passando dall’eremo di San Miro, nella zona di Canzo. Era a circa 150 metri dalla chiesa. L’hanno raggiunta quattro tecnici della Stazione del Triangolo Lariano: dopo averla valutata, stabilizzata e imbarellata, hanno effettuato alcune calate con corda e barella. Infine l’hanno trasportata all’ambulanza. Poco dopo il primo allertamento, alle 21.45, la Stazione di Lecco ha ricevuto l’attivazione per due persone, un uomo e una donna, in difficoltà per un trauma riportato sul Sentiero del cammello, dai Piani d’Erna a Versasio, frazione di Lecco, nei pressi della funivia. Le squadre, composte da dieci tecnici, li hanno raggiunti in poco tempo, hanno prestato il soccorso sanitario di cui c'era bisogno, li hanno messi in sicurezza e fatti rientrare. L’intervento è terminato verso le 23.30.