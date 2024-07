Ruba merce per 60 euro al Carrefour a lago: arrestato extracomunitario con numerose identità

La polizia di Stato della questura di Como, ieri sera verso le 19.30, ha arrestato per furto aggravato un 18enne algerino, irregolare, con diversi precedenti di polizia e numerosi “alias” collezionati nelle varie identificazioni.

La volante è intervenuta al Carrefour di via Recchi. Gli agenti, una volta sul posto, hanno preso in consegna il 18enne algerino e raccolto la testimonianza dell’addetto alla sicurezza che lo aveva sorpreso uscire dal supermercato con merce, non pagata, per un valore di 60 euro circa.

Oltre al furto della merce, l’uomo aveva tolto l’etichetta ad una bottiglia di vodka per poter eludere il sistema di antitaccheggio, rendendola così non più commerciabile.T utta la merce è stata comunque riconsegnata alla proprietà del supermercato.

Una volta in questura, il 18enne è stato identificato con precisione, identificazione che ha permesso di elencare tutti i precedenti di polizia e i vari alias che aveva collezionato nel tempo e vista inoltre la sua clandestinità è stato arrestato.