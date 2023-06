Grande spavento oggi 17 giugno 2023 a Erba in via San Giorgio all'altezza del civico 26 per un uomo che è precipitato su una pianta con il parapendio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco introno alle 14 insieme al personale del 118. L'uomo, un 58enne, non sarebbe in pericolo di vita ed è stato strasportato all'ospedale Manzoni di Lecco. Si attendono aggiornamenti.