Erba, rubano alcolici e attrezzi per fare la barba da un negozio chiuso: arrestati

Ieri, giovedì 1 aprile, sono stati arrestati due uomini a Erba, uno senza fissa dimora, entrambi con precedenti. I due sono stati sorpresi dai carabinieri di Erba nel tardo pomeriggio mentre con fare repentino si allontanavano da un negozio chiuso. Proprio li avevano appena rubato molte bottiglie di alcolici, profumi e attrezzatura da barbiere. La refurtiva, che è stata restutuita al legittimo proprietario, ammontava a circa 1000 euro di valore. I due uomini sono stati arrestati e portati nelle camere di sicureza della stazione dei carabinieri di Erba, in attesa del giudizio per direttissima che si terrà in mattinata.